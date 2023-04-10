تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023، يبحث الكثير من اولياء الامور والطلاب عن اخر موعد لتسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ان غدا الثلاثاء الموافق 11 ابري 2023 يكون اخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول وابثاني الثانوي وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023

بدء التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023 منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 ابريل 2023 واستمر التسجيل، علي ان يكون غدا الثلاثاء القادم الموافق 11 ابريل 2023 هو يكون موعد نهاية التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي.

رابط التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط للتسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي، حيث يمكن التسجيل من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الخاص بالطالب.

ادخال جميع بيانات الطالب.

مراجعة البيانات من “اللغة الأولى – اللغة الثانية – الشعبة – التخصص- طلاب الدمج بالتعليم – طلاب المنازل”.

الضغط على تسجيل الدخول.

جدير بالذكر ان اعلنت واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الثانوية العامة، بمراجعة البيانات الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي” اللغة الأولى – اللغة الثانية – الشعبة – التخصص – طلاب الدمج بالتعليم – طلاب المنازل”، ويتم عقد امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي خلال الفص الدراسي الثاني وفقا للمواصفات التى وضعتها الوزارة وعي ان تشمل ورق الامتحانات الاسئلة.