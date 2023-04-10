تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي
تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي
أخبار التعليم

تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

منة الله شريفمنذ 20 ساعة
0

تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023،  يبحث الكثير من اولياء الامور والطلاب عن اخر موعد لتسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ان غدا الثلاثاء الموافق 11 ابري 2023 يكون اخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول وابثاني الثانوي وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

تسجيل استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023

بدء التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي 2023 منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 ابريل 2023 واستمر التسجيل،  علي ان يكون غدا الثلاثاء القادم الموافق 11 ابريل 2023 هو يكون موعد نهاية التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي.

رابط التسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط للتسجيل في استمارة الصف الاول والثاني الثانوي،  حيث يمكن التسجيل من خلال هذة الخطوات:

  • اولا الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الخاص بالطالب.
  • ادخال جميع بيانات الطالب.
  • مراجعة البيانات من “اللغة الأولى – اللغة الثانية – الشعبة – التخصص- طلاب الدمج بالتعليم – طلاب المنازل”.
  •  الضغط على تسجيل الدخول.

جدير بالذكر ان اعلنت واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس الثانوية العامة، بمراجعة البيانات الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي” اللغة الأولى – اللغة الثانية – الشعبة – التخصص – طلاب الدمج بالتعليم – طلاب المنازل”،  ويتم عقد امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي خلال الفص الدراسي الثاني وفقا للمواصفات التى وضعتها الوزارة وعي ان تشمل ورق الامتحانات الاسئلة.

الوسوم
منة الله شريفمنذ 20 ساعة
0

مقالات ذات صلة

عاجل ورسميا.. جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب وموعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب

منذ 9 ساعات
رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023

رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل الثانوي والتاسع

منذ 10 ساعات
موعد بداية الدراسة في السعودية 1445

موعد بداية الدراسة في السعودية 1445 والتقويم الدراسي بالسعودية

منذ 11 ساعة
موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1444

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي لعام 1444 – 2023 عبر منصة نور التعليمية

منذ 13 ساعة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى