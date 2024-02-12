قناة للمستقبل..تردد قناة أطفال ومواهب نايل سات 2024/طريقة تثبيت القناة على الحهاز
تردد قناة أطفال ومواهب، في الآونة الأخيرة أصبح هناك الكثير من محبي الأفلام الكرتونية في الوطن العربي يبحث عن التردد الجديد الخاص بقناة أطفال ومواهب، وتعد هذه القناة من أشهر القنوات التي تهتم بعرض المحتوى الترفيهي الخاص بالأطفال في المملكة العربية السعودية، وهو محتوى ينمي القدرات العقلية والذهنية للأطفال مما يجعلها تحظى بنسب مشاهدة عالية مقارنة بالقنوات الأخرى التي تهتم بعرض محتوى مماثل لها، بالإضافة إلى ذلك أن المحتوى المقدم فيها يتوافق مع العادات والتقاليد العربية، وغير منافي أو مسيء للأخلاق، كما أنها من أهم القنوات التي يهتم الآباء بمعرفة التردد الجديد الخاص بها وتنزيلها حتى يستفيد من محتواها الأطفال الصغار.
تردد قناة أطفال ومواهب
بعدما تم البحث كثير من قبل المحبين لهذه القناة عن التردد الجديد الخاص بها، قامت إدارة قناة أطفال ومواهب بالإعلان عن هذا التردد عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك تنزيلها ببساطة بعد معرفة هذا التردد، وهو كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11353.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- جودة القناة: HD.
كيف يتم تنزيل قناة أطفال ومواهب؟
بعدما عرفنا التردد الجديد الخاص بقناة أطفال ومواهب، وغيرها من المعلومات التي تفيد عند تنزيل القناة، يمكنك الآن أن تقوم بتنزيلها بسهولة فقط قم باتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز الريموت كنترول.
- قم بالتوجه نحو الإعدادات.
- من القائمة الظاهرة أمامك اضغط على زر خيارات.
- قم بالضغط على زر التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك قم بإدخال التردد الخاص بالقناة.
- يجب أن تقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالقناة مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، وغيرها من التفاصيل.
- قم بالضغط على زر ok ليبدأ عملية البحث.
- قم بالضغط على زر الحفظ.
- بعد الإنتهاء من عملية البحث ستظهر أمامك.
- قم باختيار إضافة.
- بذلك تكون قد اضفت القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك الإستمتاع بالمحتوى الترفيهي المقدم من خلال عدة برامج وأناشيد مميزة.