جديدة ومميزة..تردد قناة هدهد 2024 نايل سات + هوت بيرد..خلي الأولاد يتبسطوا

تردد قناة هدهد، أصبحت قناة هدهد أحد أشهر القنوات التي تهتم بصناعة وتقديم المحتوى الترفيهي الخاص بالفئات العمرية الصغيرة، حيث استطاعت في مدة قصير تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في جميع أنحاء العالم العربي، كما أن الأبوين لقيا فيها ما لا يوجد في غيرها من القنوات الأخرى التي لا تقدم محتوى مناسب لعمرهم، لذلك يبحثون بكثرة عن ترددها الجديد على القمر الصناعى نايل سات وهوت بيرد، وكما هو معروف أن قناة هدهد تم تأسيسها عام 2014 أي من فترة بسيطة مقارنة بالقنوات الأخرى، رغم ذلك تمتلك جمهور عريض من الصغار المتهمين بتواجدها في التلفاز لديهم، لمعرفة تردد قناة هدهد الجديد تابع معي.

تردد قناة هدهد

بعدما كثرة البحث على محركات البحث الشهيرة عن التردد الجديد الخاص بقناة هدهد التي تهتم بعرض الكثير من محتوى الأناشيد والأغاني التعليمية التي تجذب الأطفال وتفتح العقول لديهم وتنمي حاسة التفكير والإبداع لديهم، لذلك يريد الكثير من الآباء والأمهات معرفة هذا التردد، وهو يتمثل في النقاط التالية.

ما هو تردد قناة هدهد على النايل سات؟

بعد البحث باستمرار عن التردد أصبح الآن متوفر ويمكنك تنزيل القناة في تلفازك، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11641.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ما هو تردد القناة على القمر الصناعى هوت بيرد؟

إذا كان القمر الصناعى لديك هوت بيرد فيمكنك ضبط التردد بهذه الطريقة، وهي: