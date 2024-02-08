【﻿سجل　الآڼ　واستفيد】 إعفاء من المصاريف الدراسية وسيارة بدون جمارك| بالخطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة + الشروط والأوراق المطلوبة

في ضوء التطورات المستمرة في القوانين الحكومية المصرية، أصبحت إمكانية شراء سيارة بدون جمارك أمرًا ممكنًا لذوي الهمم، وللقيام بذلك، يجب على الأشخاص ذوي الهمم استخراج “كارت الخدمات المتكاملة”، الذي يعطيهم الحق في الاستفادة من المزايا الحكومية المختلفة وتسهيل حياتهم اليومية.

ومن خلال البديل الإخباري سوف يكون لنا دوراً في توضيح كافة التفاصيل الخاصة ب خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والشروط والأوراق المطلوبة، تابعونا.

كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر للأشخاص ذوي الإعاقة، يستحق الحصول على البطاقة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الحركية والذهنية واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة والاضطرابات النفسية الانفعالية واضطراب صعوبات التعلم والإعاقات السمعية والبصرية وأمراض الدم وغيرها من الحالات المماثلة، تتيح البطاقة مميزات عديدة مثل إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في البرامج الاجتماعية والتأهيل والتدريب المهني والرعاية الصحية والتعليم المجاني وتنظيم رحلات ترفيهية وحوافز مالية وغيرها من المزايا، يمكن للأشخاص الذوي الإعاقة التقدم بطلب للحصول على البطاقة ومعرفة المزيد من التفاصيل عن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تابعونا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

تتزايد نسبة البحث من قبل العديد من أصحاب الهمم عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها، بسبب الخدمات التي تقدم لهم، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم بالتفاصيل الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والشروط الواجب توافرها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة تشمل ما يلي:

صورتين من البطاقة الشخصية حديثة. صورة المؤهل العلمي، بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه. صورة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية. أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار والمستندات المطلوبة. عدد 3 صور شخصية حديثة.

للبدء في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب على الشخص المعاق الحضور إلى المجالس الطبية المتخصصة في الموعد المحدد وتقديم الأوراق المطلوبة.

من ثم، سيتم دراسة حالته من قبل الجهات المعنية واتخاذ القرار بمنحه البطاقة.

وبمجرد حصول الفرد على كارت الخدمات المتكاملة، يتمكن من الاستفادة من العديد من المميزات، بما في ذلك الحصول على معاش شهري والإعفاء من المصاريف الدراسية، كما يمكنه استخدام وسائل المواصلات بشكل سهل والاستفادة من التسهيلات الأخرى التي توفرها الحكومة المصرية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لابد أن الشخص مصابًا بإحدى الإعاقات التالية:

– فقد السمع التام.

– الشلل الدماغي.

– الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

– الشلل الرباعي.

– الإعاقات الذهنية الشديدة.

– الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

– اضطراب طيف التوحد.

– شلل الأطفال الشديد.

– الإعاقات المتعددة.

– البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

– كف البصر.

– ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

تقدم “البديل الاخباري” في السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، بحسب ما أُعلن رسميًا ضمن “حملة التسجيل المبسطة” التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر، خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تتمثل في الآتي:

1- الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، اضغط هنــــــــــــــا.

2- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي ومكان الكشف.

3- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.

4- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.

5- تجري وزارة التضامن الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.

6- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، ويمكن الحصول عليها من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لها المتقدم.

مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة

مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة تبرز أهميتها لذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، حيث يتمتعون بعدد من المميزات، منها:

خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.

سيارة بدون جمارك

إذا كان الغرض من استخراج الكارت هو الحصول على الاستفادة من تسهيلات السيارة بدون جمارك، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

أن يكون مالك السيارة قد استكمل عملية شراء السيارة بطريقة صحيحة ووفقًا للقوانين واللوائح.

أن يكون الفرد المستفيد من الكارت لم يقوم بتصدير السيارة خارج البلاد قبل تقديم طلب استخراج الكارت.

أن يقوم مالك السيارة بتجهيز وتجديد المستندات اللازمة لاستخدام الكارت.

ومن الجدير بالذكر أن الحصول على سيارة بدون جمارك يعتبر إحدى المزايا التي يتمتع بها أصحاب “كارت الخدمات المتكاملة”، إذ توفر هذه الإجراءات الحكومية الأخرى السهولة في التعاملات اليومية وتسهم في تحسين جودة الحياة لذوي الهمم في مصر.