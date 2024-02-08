نزل تردد وناسة Wanasah الجديد 2024 عرب سات والنايل سات وشاهد لولو وأحلى أغاني الأطفال

علي الرغم من وجود قنوات أطفال عديدة علي شاشات التلفاز إلا أن قناة وناسه تعد واحدة من افضل القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال حول الدول العربية، حيث تقدم العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة منها الثقافي التعليمي والأخلاقي، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية.

خصائص قناة وناسه

تحتوي علي العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة منها الثقافي والتعليمي والأخلاقي والترفيهي.

يتمكن العديد من تنزيل القناة علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

تبث محتوياتها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم دون انقطاع بسبب فواصل اعلانية.

لا تحتوي مشاهدها علي أي مشاهد عنف أو إثاره مثل ما نري في العديد من القنوات الأخري.

تبث أيضا محتوياتها من خلال صورة واضحة وجودة عالية.

التردد الجديد بقناة وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد الجديد: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل استقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه الجديد غبر العرب سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11270.

كيفية تحميل تردد قناة وناسه الجديد 2024