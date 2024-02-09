هسة ⭕️ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي الالكترونية

تتزايد عمليات البحث في هذه الآونة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، لأنها تقوم على إعانة الفقراء والمحتاجين وتقوم بتلبية احتياجاتهم، ويعد نظام الرعاية الاجتماعية من أفضل الأنظمة العراقية لأنه يراعى الفقراء والمحتاجين، ويتم إعلان النتائج عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية في العراق التي تقوم بإعلانها عن طريق ملف pdf تم إدراج أسماء المشمولين في ومن خلال مقالنا سوف نعرض أسماء المشمولين بالرعاية وأيضاً شروط القبول في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لقد تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي قامت بإطلاقها وزارة الشئون الاجتماعية لكي تساعد بعض الأسر توفير بعض احتياجاتهم عن طريق مبلغ بسيط ولعل الكثير يبحث عن طريقة لكى يصل إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لذا تابع هذه الخطوات لكى تصل إلى الأسماء:

يجب عليك زيارة موقع وزارة الشئون الاجتماعية واختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بالنقر على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وثم تختار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

تضغط على زر الاستعلام وسوف يظهر لك الكشف الذى قمت بالاستعلام عنه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

لقد أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية عن بعض الشروط والأحكام لكى تستطيع الحصول على الرعاية الاجتماعية وهى كما يلى: