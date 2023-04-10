عاجل .. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 ابريل 2023

فحص المنحة القطرية بقيمة 100 دولار للشهر في الرابع من أبريل عام 2023، وهو يتعلق بالمنحة القطرية المستمرة للعام الثالث، التي تستفيد منها حوالي مئة ألف مستفيد من الأسر المتعففة والفقيرة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان رسمي أصدر صباح يوم الاثنين، عن موعد بدء عملية صرف هذه المنح.

فحص المنحة القطرية

سيتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل، وسيتم إطلاق هذا الرابط من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، بالتعاون التام مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تتولى توزيع المنحة.

أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في صباح يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من رمضان، عن بدء صرف المنحة القطرية قدرها 100 دولار قبل عيد الفطر المبارك.

انقر فوق الرابط لفحص المنحة القطرية بناءً على مبلغ 100 دولار والتي تُقدم في شهر أبريل.

أكد السفير العمادي أن اللجنة القطرية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمحتاجة في قطاع غزة لشهر أبريل، وذلك بدءًا من يوم غد الثلاثاء. تبلغ المساعدات المقدمة من قِبَلُ الجانب القطري (100 دولار) كحوافز نقديَّة.

المنحة القطرية

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات المالية التبرع القطري ستكون متاحة لحوالي 100 ألف عائلة فقيرة ومحتاجة في مختلف محافظات قطاع غزة، حيث يتم صرف مبلغ 100 دولار لكل عائلة شهرياً دون تغيير في هذه القيمة.

وأوضح العمادي أن التوزيع الخاص بالمنحة القطرية سيتم بواسطة منظمة الأمم المتحدة وستكون هناك مراكز توزيع محددة في مختلف محافظات قطاع غزة، حيث يصل عددها إلى أكثر من 300 مركز ومتجر، وهذه هي الطريقة التي يعتاد عليها المستفيدون للحصول على المنح.

سيتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية المقدمة بقيمة 100 دولار في شهر أبريل 2023، من خلال الاستعلام الحكومي، من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة خلال فترة قصيرة. يمكن التحقق من مستحقي هذه المنحة وموعد صرفها.

رابط فحص المنحة القطرية 2023 أبريل