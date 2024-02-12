“قناة شباب المستقبل” .. تردد قناة سبيس تون نايل سات ٢٠٢٤+خطوات ظبط القناة على الشاشة والريسيفر

تردد قناة سبيس تون، تردد هذا السؤال كثيرًا على محركات البحث الشهيرة، حيث يريد الكثير من محبيه افلام الرسوم المتحركة خاصةً الفئات العمرية الصغيرة في أنحاء الوطن العربي معرفة التردد الجديد الخاص بقناة سبيس تون على القمر الصناعى نايل سات، والمعروف أن قناة سبيس تون تهتم بصناعة محتوى الانيميشن الذي يجذب العديد من ملايين الأطفال على مستوى العالم العربي، مثل البرامج الكرتونية الشهيرة والأفلام وغيرها من المحتوى الترفيهي الممتع بالنسبة لهذه الفئات، لمعرفة التردد الجديد لها وغيرها من التفاصيل تابع معي.

تردد قناة سبيس تون

بعدما كثر البحث عن تردد قناة سبيس تون على محركات البحث الشهيرة، قامت إدارة القناة بإعلان التردد الجديد الخاص بالقناة عبر صفحتها الرسمية، وهو كالتالي:

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعى نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد هو 11785.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/5.

معدل الترميز: 27500.

ما هو المحتوى الخاص بقناة سبيس تون؟

من المعروف أن قناة سبيس تون تعمل في صناعة المحتوى الترفيهي الخاص بالفئات العمرية صغيرة السن، لذلك تجتهد إدارة القناة في اختيار المحتوى الملائم لهذه المرحلة العمرية بما يفيدهم وينمي الفكر الإبداعي لديهم، مما جعلها مختلفة عن غيرها من القنوات التي تقدم نفس المحتوى، ومعروف أيضًا أن هذه القناة بدأت البث الرسمي من حوالي 20 عام فساهم ذلك في أنها تعد أشهر قنوات المحتوى الترفيهي الخاص بالأطفال، وتتعدد البرامج والأفلام المقدمة عبر قناة سبيس تون وبطريقة تجذب المشاهد كما هو موضح في السطور القادمة: