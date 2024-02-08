“شوف راتبك بعد الزيادة”.. تعديل جديد في رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

صرحت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب التقاعد بحد اقصي سوف تصل هذه الزيادة بنسبة 100 ألف دينار عراقي، لذا يتداول العديد من المواطنين في العراق عن معرفة صرف هذه الزيادة، حيث حددت وزارة المالية العراقية عن وجود هذه شروط يجب توافرها علي المتقاعد من اجل صرف هذه الزيادة من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور التالية تابعونا.

شروط التقدم بطلب للحصول على رواتب المتقاعدين

يشترط علي المواطن أن يكون حاملا للجنسيه العراقية.

يجب علية أيضا أن يكون مقيما بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

ينبغي علي المتقاعد أن يكون أدي في وظيفيته مدة لا تقل عن أل 20 عاما.

يشترط علي المواطن أن لا يقل سنة عن أل 60 عاما فأكثر.

ينبغي علي المواطن أن يكون لدية حساب بنكي، ذلك لكي يتم صرف الراتب من خلاله.

احسب راتبك بعد الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق

بينما المواطنين الذين يتقاضون راتب نحو 700 ألف دينار سيتم زيادة في رواتبهم وسيتقاضون نحو 800 ألف دينار عراقي.

المواطنين الذين يتقاضون رواتب بقيمة 600 ألف دينار عراقي، سيتقاضون زيادة عن رواتبهم بقيهم 100 ألف دينار عراقي بينما حساب رواتبهم بعد الزيادة نحو 700 ألف دينار عراقي.

تعرف علي خطوات الاستعلام عن الزيادة الخاصة برواتب التقاعد