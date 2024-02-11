وزارة الداخلية تعلن رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية

يبدي الكثير من المواطنين تساؤلات حول كيفية الحصول على رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق، الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لسكان العراق حاليًا، تعتبر البطاقة الوطنية من الوثائق المهمة والمفروضة التي تتوجب على العراقيين امتلاكها لتسهيل معاملاتهم، سواء كانت هذه المعاملات تحت إطار حكومي أو في القطاع الخاص، ونظرًا للحاجة الماسة إليها، فقد وفرت الحكومة رابطًا إلكترونيًا يسمح بحجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق

يستطيع الأفراد تأمين تذاكرهم عن طريق الإنترنت عبر زيارة البوابة الإلكترونية لإدارة البطاقة الوطنية، حيث يجب اتباع عدد من الإجراءات المحددة لإتمام هذا الأمر.

يمكن الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية الشؤون المتعلقة بالبطاقة الوطنية.

اضغط على خيار “الحجز عبر الإنترنت”.

تعبئة الاستمارة بكافة المعلومات المنشودة منها الاسم الكامل واسم العائلة للمتقدم، إلى جانب رقمه الهاتفي وتاريخ ولادته، مع ضرورة ذكر العنوان الإلكتروني.

الضغط على المحافظة التي يقيم فيها الفرد.

اختيار المكتب المحلي للبطاقة الهوية الوطنية الذي يرغب الشخص في زيارته.

اختيار الموعد المناسب.

القيام بالضغط على “حجز”.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق

حددت إدارة الشؤون الداخلية مجموعة من المعايير الضرورية للمتقدمين للتمكن من الحصول على البطاقة، وتتضمن هذه المعايير ما يلي: