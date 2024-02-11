بعد قرار الحكومة..هسه إجابة كم زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق شباط 2024+شروط الحصول على الراتب التقاعدي

كم زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق، يتساءل الكثير من المواطنين المتقاعدين بالعراق عن الزيادة الخاصة برواتبهم الشهرية وهي المعاشات، حيث أن الوزارة المالية العراقية قد قامت بتحديد الزيادة الخاصة بتلك الرواتب ابتداءً من الشهر الجاري وهو شهر فبراير لعام 2024، كما أن تلك الزيادة قد تم تطبيقها نظرًا للظروف المعيشية التي يعاني منها الشعب العراقي، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن ما هي الزيادة الخاصة برواتب المتقاعدين وكم تبلغ.

كم زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن الزيادة التي سيتم تطبيقها على جميع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، كما أن هذه الوزارة قد قامت بتوضيح جميع الشروط الخاصة بهذه الزيادة وأيضًا مع تحديد الأحكام التابعة لهذا القرار، فلهذا يتم التساؤل عن كم زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق من قبل جميع المواطنين، فجاءت تلك الزيادة بنحو 100 ألف دينار عراقي، وهذه الزيادة سيتم تطبيقها على جميع الرواتب التي تكون أقل من مليون دينار عراقي، كما أنه لن يتم تطبيق تلك الزيادة على الرواتب التي تكون أعلى من مليون دينار عراقي.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم تحقيقها للحصول على راتب التقاعد في العراق، فمن ضمن تلك الشروط: