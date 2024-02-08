“هنا” لينك استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أطلقت وزارة الداخلية في العراق، استمارة البطاقة الوطنية الموحدة، التي يمكن حجزها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق، مع إمكانية استخراجها كذلك بشكل إلكتروني، فضلاً عن أن هذه البطاقة هي من أحد الوثائق الرسمية التي يتم إصدارها من قبل مصلحة الأحوال المدنية في إطار أنها تضمن جميع البيانات الشخصية للمواطن، هذا وأنه يمكن الحجز الإلكتروني لهذه البطاقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة، التي تتضمن تعديل في البيانات الشخصية للمواطن سواء في الإسم أو باقي المعلومات الأخرى، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة الرسمي.

ثم يتم بعدها الضغط على زر “حجز استمارة البطاقة الوطنية”.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إدخال رقم الهاتف الشخصي للمتقدم.

إرفاق المستندات الخاصة بطلب الحجز في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط في النهاية على زر “طباعة الإيصال”.

وثائق حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

يمكن القيام بحجز البطاقة الوطنية في العراق، بعد إحضار الوثائق المعنية بذلك وهي تتمثل في الأتي:-