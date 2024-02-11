جدول فعاليات يوم التأسيس السعودي 2024 وأهم العروض المميزة

يحيي الشعب السعودي العزيز يوماً استثنائياً تحمل في طياته الكثير من الفخر والاعتزاز، وهو يوم التأسيس الذي يأتي في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، في هذا اليوم، تتجدد الذكرى الغالية لتأسيس المملكة العربية السعودية عام 1727، ومن أجل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، تنظم مدينة مكة المكرمة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرائعة التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، في هذا المقال، سنتطرق إلى تفاصيل فعاليات يوم التأسيس السعودي ونلقي الضوء على الاحتفالات التي تمتاز بها مكة المكرمة في يوم التأسيس.

الألعاب النارية ورسومات اللوحات الفنية

ستبدأ عروض الضوء “الألعاب النارية” وإطلاق رسومات اللوحات الفنية في “سماء المملكة” مع بداية يوم التأسيس، سيكون هذا العرض الرائع متاحاً للجميع، حيث يمكن للأشخاص من مختلف المناطق رؤية هذه الفعالية البهجة والجمال، ستقوم الفرق العسكرية والطائرات السعودية بتقديم عروض جوية مذهلة تضفي سحراً وجاذبية على السماء.

عروض الضوء في برج الساعة

في مكة المكرمة، ستجد عروض ضوء مميزة لن تشاهدها في أي مدينة أخرى في المملكة، يعود ذلك إلى أن هذه العروض تتعلق ببرج الساعة الشهير الواقع أمام الحرم المكي الشريف، ستكون هذه العروض مزيجاً رائعاً من الألعاب النارية والإضاءات الفنية التي تجسد جمال العمارة الإسلامية في هذا المكان المقدس.

فعاليات يوم التأسيس السعودي لوزارة الرياضة

لا يجب أن تفوت فعاليات يوم التأسيس التي ينظمها فرع “مكتب وزارة الرياضة” بمنطقة مكة المكرمة، ستقام هذه الفعاليات مساء اليوم في مدينة “الملك عبدالعزيز” الرياضية بالشرائع من الساعة 4:00 عصرًا حتى 11 مساءً، تشمل “فعاليات يوم التأسيس السعودي” العديد من الأنشطة والألعاب التي تلائم جميع شرائح المجتمع، من بين هذه الفعاليات:

رياضة المشي.

مناورات في كرة القدم.

ألعاب شعبية.

أركان تراثية.

هناك أيضًا جوائز قيمة مخصصة للفائزين في هذه الفعاليات الممتعة.

حفل يوم التأسيس في مكة

سيقيم صاحب السمو “الأمير خالد الفيصل”، أمير منطقة مكة المكرمة، حفلاً فخمًا بمناسبة يوم التأسيس، سيكون هذا الحفل “مساء الخميس” الموافق 22 فبراير بعد صلاة المغرب، وسيقام بالقرب من منزل سموه في الغرب، سيحضر هذا الحفل العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الحكوميين، وسيتضمن “فقرات فنية وثقافية” مميزة.

فعاليات مؤسسة التدريب التقني والمهني

لم تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بعد عن فعاليات يوم التأسيس 2024، ولكن في العام الماضي، نظمت المؤسسة العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بيوم التأسيس، شملت هذه الفعاليات فقرات متنوعة تعكس التراث الشعبي والثقافي للمملكة العربية السعودية، وقد تميزت بعروض تراثية رائعة وتلاوة للقصائد الشعرية.

أوبريت غنائي في مكة

لا تفوت أوبريت غنائي مميز بعنوان “يوم ابتدينا” الذي سيتم تقديمه في مكة المكرمة بمناسبة يوم التأسيس، سيجمع هذا الأوبريت فرقاً غنائية متميزة ستقدم أغاني تجسد حب الوطن والولاء للمملكة.

فعاليات يوم التأسيس السعودي الثقافية

سيتم عقد محاضرة ثقافية بعنوان “سيرة الإمام محمد بن سعود”، حيث سيتم تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة للإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الحديثة، سيتم أيضًا تنظيم لقاءات ثقافية تعزز التواصل الثقافي والفهم المتبادل.

فعاليات يوم التأسيس في مدارس مكة

تحرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على الاحتفال بيوم التأسيس بشكل خاص، يتمثل ذلك في إقامة برامج وفعاليات مميزة خلال الفترة من 21 إلى 25 من شهر جمادى الثانية لهذا العام، تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على أهمية هذا اليوم الوطني وتعزيز الوعي بالتاريخ والحضارة السعودية، أيضًا ستشمل “الفعاليات” قصصًا تاريخية مثيرة وعروضًا مرئية ممتعة.

متى إجازة يوم التأسيس السعودي 2024؟

إجازة يوم التأسيس 2024 ستكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، والذي يوافق الثاني عشر من شهر شعبان 1445 هجرياً، ستكون مدة الإجازة للموظفين داخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يوم واحد فقط، أما بالنسبة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة، فستكون مدة إجازة يوم التأسيس السعودي متواصلة لمدة 10 أيام.