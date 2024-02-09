candidature-recensement.m رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان 2024 المغرب + شروط وخطوات التسجيل + قيمة التعويض عن المهام

أعلنت المملكة المغربية عن فتح باب التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024،وفور الإعلان ضج محرك البحث العالمي جوجل بعمليات بحثية عارمة من قبل المواطنين بالمغرب بحثاً عن رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بالمغرب، ومن خلال البديل الإخباري سوف نوضح لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل الخاصة والشروط المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في الإحصاء 2024 عبر candidature-recensement.ma، تابعونا.

التسجيل في الإحصاء 2024 المغرب

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن بدء عملية التسجيل للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، ستنطلق عملية التسجيل في 7 فبراير 2024 وتستمر حتى 27 فيفري 2024. يتم التسجيل إلكترونيًا عبر منصة الإحصاء العام للسكان والسكنى candidature-recensement.ma.

تهدف هذه العملية إلى انتقاء 55 ألف باحث للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك خلال الفترة من فاتح سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2024. حددت المندوبية السامية للتخطيط شروطًا وضوابطًا للمتقدمين للتسجيل والمشاركة في هذه العملية.

أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، عن أنه يمكن تقديم طلبات الترشيح كباحث أو مراقب أو مشرف جماعي للعمل في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤها في سبتمبر 2024 في جميع مناطق المغرب.

جدول مواعيد التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

تاريخ بدء التسجيل تاريخ انتهاء التسجيل 7 فبراير 2024 27 فبراير 2024

شروط الترشيح والتسجيل في الإحصاء العام للسكان 2024 بالمغرب

يعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب فرصة مهمة للمشاركة في عملية تجميع البيانات الحكومية الهامة، ولذلك فإنه يجب توفير بعض الشروط والمعايير للترشيح والتسجيل في هذا الإحصاء، إليكم ما يلي:

الجنسية المغربية يجب على المرشح أن يكون مواطنًا مغربيًا. يجب أن يكون المرشح باحثًا أو مراقبًا أو مشرفًا جماعيًا ليكون مؤهلاً للترشيح والتسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. يتعين على المتقدمين تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح على منصة الإحصاء العام للسكان والسكنى، يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان والمؤهلات الأكاديمية وتفاصيل الاتصال. يجب أن يلتزم المتقدمون بالمواعيد المحددة للتسجيل والترشيح، يفتتح التسجيل في يوم 7 فبراير 2024 ويستمر حتى 27 فبراير 2024. يجب على المتقدمين أن يكونوا مستعدين للعمل في أعمال الميدان المتعلقة بالإحصاء، وقد يشمل ذلك جمع البيانات وتحليلها في مختلف المناطق والمجتمعات بالمغرب. يجب على المتقدمين الالتزام بالقوانين والأعراف المتعلقة بالإحصاء وحماية سرية المعلومات واحترام الخصوصية.

بعد توفير جميع هذه الشروط، يمكن للمهتمين التوجه إلى الموقع الإلكتروني للإحصاء العام للسكان والسكنى وتعبئة النموذج الإلكتروني للتسجيل والترشيح، يجب على المتقدمين أن يتبعوا التعليمات المقدمة بعناية وإتمام جميع الخطوات المطلوبة.

رابط التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 المغرب

مهام المشاركين في الإحصاء العام للسكان 2024 بالمغرب

يتم تكليف الأشخاص الذين يشاركون في عملية الإحصاء في الفترة من الأول من سبتمبر 2024 حتى الثلاثين من سبتمبر 2024 (30 يوم عمل) بالقيام بالمهام التالية:

تتمثل عملية جمع البيانات لدى الأسر في مناطق الإحصاء والتي تشمل 220 و 300 أسرة في المتوسط.

فيما يتعلق بجودة البيانات، يتم مراقبتها على مستوى 3 أو 4 مناطق إحصائية، وكذلك يتم توجيه ومراقبة وتتبع فريق العمل.

تتمثل مهمة تنظيم العمل في الميدان ومتابعة تقدم الأعمال على مستوى الإشراف في إدارة حوالي 13 منطقة مراقبة و40 منطقة إحصائية.

التعويض عن المهام

وفقًا لمتطلبات النص التنظيمي المتعلق بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكن في المملكة، سيستفيد الأشخاص المشاركون الذين سيتم اختيارهم من خلال هذه المنصة لإجراء الإحصاء خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2024 (30 يوم عمل) عن طريق المنصة الإلكترونية www.candidature-recensement.ma من تعويض يومي، وتحدد مبالغ التعويض على النحو التالي:

الباحثون : مبلغ 250 التعويض اليومي بالدرهم؛

المراقبون : مبلغ 300 التعويض اليومي بالدرهم؛

المشرفون الجماعيون : مبلغ 500 التعويض اليومي بالدرهم؛

مراحل انتقاء المترشحين في الإحصاء العام للسكان بالمغرب 2024

يتم اختيار المترشحين في الإحصاء للسكان المغرب 2024 بعد المرور بعدد من المراحل وهي: