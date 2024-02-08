مبروك 6 ابتدائي.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الازهر azhar.eg

تم الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق إجابات تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة الأزهرية وبحسب مصادر رسمية في الأزهر الشريف، فإن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024، سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء الاختبارات لها يوم 22 يناير الجاري، ويمكن الوصول إلى النتائج عبر بوابة الازهر الشريف مع رابط الموقع الإلكتروني ورقم مقعد الطالب، انضم إلينا لتكتشف كيفية استرجاع نتيجة الشهادة الأزهرية الرئيسية مع رقم الجلوس فقط 2024 سوف تكشف درجاتك.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

نتائج الصف السادس الابتدائي ستكون متاحة خلال ساعات على بوابة الأزهر الشريف مع رقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عنها بالاسم من خلال البحث في القوائم الموجودة في المؤسسة الدينية التابعة لها في اليوم التالي:

القرآن الكريم 50 درجة.

اللغة العربية 50 درجة.

50 درجة في الرياضيات.

50 درجة للتربية الإسلامية.

25 درجة للدراسات الاجتماعية.

مادة العلوم 25 درجة .

اللغة الانجليزية 25 درجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس وبالاسم

ردا على المناقشة المتعلقة برابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، اسمحوا لي أن أوضح أن امتحانات الشهادة الابتدائية جرت في الفترة من 16 إلى 22 يناير 2024، وقد بلغ عدد الطلاب المؤهلين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية 189635 طالبا ويحق للطلاب الحصول على نتائجهم فور إعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للقيام بذلك، انقر فوق الرابط.

يمكن اتباع الإجراءات التالية للدخول إلى بوابة الأزهر الشريف والحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية باستخدام رقم الجلوس: