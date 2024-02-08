الان تردد قناة بطوط 2024 الجديد على النايل سات تابع كل ما هو جديد للأطفال

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 من خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها من أشهر قنوات الأطفال المعروفة في وقتنا الحالي حيث إنها تهتم بعرض المحتوى الهادف الذي يستفيد من الأطفال بوجه عام، كما تبث أيضًا الكثير من البرامج والأغاني التي تناسب الطفل لذلك احتلت الصدارة في الوطن العربي، وتهتم بعرض المحتوى بدون بدون توقف أو تشويش، بالإضافة إلى أنها تدعم اللغة العربية أثناءعرضها للمحتوى.

تردد قناة بطوط 2024 الجديد

تم الإعلان عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 من قبل إدارة القناة من أجل تحسين جودة بثها، ومشاهدة محتواها بدون توقف، وسيكون تردداتها متاحة عبر الأقمار الصناعية التالية:

1- القمر الصناعي النايل سات :

التردد : 11494.

الاستقطاب :أفقي (H)

ومعدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: عالية الدقة HD.

2- القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11594

الاستقطاب:رأسي (V).

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

من خلال هذه المعلومات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع متابعة هذه القناة على النايل سات والعرب سات بسهولة ووضوح.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024

يستطيع كافة محبي قنوات الأطفال ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024 من خلال تنفيذ الطريقة التالية:

اضغط على زر Menu على جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

انتقل إلى قائمة الإعدادات.

اختر خيار إضافة قنوات.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في إضافة التردد عليه مثل النايل سات أو العرب سات.

أدخل بعد ذلك التردد التي ذكرناه سابقا.

اضغط على البحث اليدوي للبحث عن القنوات المتاحة.

وبعد العثور على قناة بطوط، اختر خيار حفظ القناة.

اضغط على كلمة حفظ القناة للتأكيد على الضبط.

الآن يمكنك عزيزي الاستمتاع بمشاهدة قناة بطوط في أي وقت دون مشكلات.من خلال هذه الخطوات البسيطة.