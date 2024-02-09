نزلها توا تردد قناة كربلاء 2024 HD علي قمر صناعي عرب سات ونايب سات

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن تردد قناة كربلاء 2024، وهى تُعد واحدة من أشهر وأفضل القنوات الفضائية في العراق، تُقدم هذه القناة مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الجادة والثقافية الهامة التي يحبها ويتابعها المواطنون في مختلف المحافظات العراقية، وتعمل قناة كربلاء على نقل المحتوى بجودة عالية على مدار الساعة واليوم، وتتميز بنسب مشاهدة مرتفعة وشعبية واسعة يجعلها تجذب الكثير من المشاهدين لشاشتها، لذلك نحن اليوم من خلال هذا المقال سنتناول معا تردد قناة كربلاء الفضائية وما هي أهم البرامج التي تعرض عليها.

تردد قناة كربلاء الفضائية على نايل سات

نعرض فيما يلي معلومات التردد الصحيحة لقناة كربلاء 2024 على نايل سات:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

ضبط معدل الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معدل التصحيح: 3/4.

ضبط معدل الترميز: 27.500 Msy Mb/s.

تردد قناة كربلاء الفضائية HD على نايل سات

لمشاهدة قناة كربلاء بجودة اتش دي HD يمكنك ضبط القناة كما يلي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258. الاستقطاب: أفقي (Horizontal). معدل تصحيح الخطأ: 3/4. الترميز: 27.500 Msy Mb/s.

أهم برامج قناة كربلاء الفضائية

ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة كربلاء ومتابعة برامجها الثقافية المتنوعة،والبرامج التي تُعرض على قناة كربلاء تشمل ما يلي: