أعرف الزيادة الجديدة هتطبق أمتى الكل كان مستني.. بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المرتبات 15% من أول هذا الشهر.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة

يمكنك معرفة زيادة المرتبات 15%، في تطورات إيجابية للموظفين، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في رواتبهم، بهدف مساعدتهم في الحياة الكريمة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وغيرها، تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا الإعلان، حيث انتشرت الأسئلة حول موعد تنفيذ الزيادة الحكومية، يقدم هذا المقال أهم التفاصيل والأخبار المتعلقة بهذا الخبر، بما في ذلك موعد تنفيذ الزيادة في رواتب الموظفين، تابعوا لمعرفة كافة التفاصيل.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

تعلن الدكتورة هالة السعيد، رئيسة المجلس القومي للأجور ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة في أجور جميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أشارت إلى رفع الحد الأدنى من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وأكدت أن تنفيذ هذه الزيادة سيبدأ من بداية السنة الحالية، دون أي استثناء للموظفين.

زيادة المعاشات 2024

في سياق هذا الإعلان، تكررت زيادة المعاشات في عام 2024، وفقًا لقانون رقم 148 لعام 2019. من المتوقع رفع نسبة المعاشات من 15% إلى 30% سنوياً، وذلك في شهر يونيو، أعلنت الحكومة عزمها تطبيق هذا القانون اعتبارًا من يوليو الحالي، ما لم يقم رئيس الجمهورية بتغيير هذا القانون أو تحديد موعد مختلف لصرف هذه الزيادة.