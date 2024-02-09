ما تشيل هم | اشتري كل احتياجات البيت وبأسعار مخفضة سكر وزيت ولحوم “7 سلع بتخفيض 50%” أماكن بيع السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة أماكن بيع “السكر” والسلع بأسعار مخفضة في محافظة القاهرة على وجه الخصوص وفي بقية المحافظات بشكل عام، إذ وصلت أسعار كيلو السكر إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المحلات والمجمعات الاستهلاكية.

ولمساعدة المواطنين على تجاوز تلك الفترة والحصول على السكر بأسعار منخفضة، تقدم وزارة الزراعة المنتجات الغذائية والسكر، حيث تم توفير العديد من نقاط البيع في جميع المحافظات، وتعد هذه المنافذ من أكثر الأماكن التي تباع فيها المنتجات بأسعار مخفضة ومنها أماكن بيع السكر بأسعار منخفضة.

أماكن تواجد منافذ وزارة الزراعة

16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي بمحافظة الجيزة.

– 6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة.

– منفذ في مزرعة كفر غطاطي.

– منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.

– محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق «ابني بيتك».

– 9 منافذ بالحي المتميز في 6 أكتوبر.

– منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة، ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر.

– منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل.

– محل فاكهة 278 داخل السوق بالعبور.

– منفذ بمنطقة «ابني بيتك» في المنطقة الثانية.

أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، أكدت وزارة الزراعة على توفير سلع غذائية بأسعار منخفضة 50%، وذلك تيسراً على المواطن المصري للحصول على السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وأكد الزراعة أن قائمة السلع المخفضة شملت 7 سلع وهي: