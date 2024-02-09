ما تشيل هم | اشتري كل احتياجات البيت وبأسعار مخفضة سكر وزيت ولحوم “7 سلع بتخفيض 50%” أماكن بيع السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة
ما تشيل هم | اشتري كل احتياجات البيت وبأسعار مخفضة سكر وزيت ولحوم "7 سلع بتخفيض 50%" أماكن بيع السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة
يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة أماكن بيع “السكر” والسلع بأسعار مخفضة في محافظة القاهرة على وجه الخصوص وفي بقية المحافظات بشكل عام، إذ وصلت أسعار كيلو السكر إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المحلات والمجمعات الاستهلاكية.
ولمساعدة المواطنين على تجاوز تلك الفترة والحصول على السكر بأسعار منخفضة، تقدم وزارة الزراعة المنتجات الغذائية والسكر، حيث تم توفير العديد من نقاط البيع في جميع المحافظات، وتعد هذه المنافذ من أكثر الأماكن التي تباع فيها المنتجات بأسعار مخفضة ومنها أماكن بيع السكر بأسعار منخفضة.
أماكن تواجد منافذ وزارة الزراعة
16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي بمحافظة الجيزة.
– 6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة.
– منفذ في مزرعة كفر غطاطي.
– منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.
– محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق «ابني بيتك».
– 9 منافذ بالحي المتميز في 6 أكتوبر.
– منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة، ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر.
– منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل.
– محل فاكهة 278 داخل السوق بالعبور.
– منفذ بمنطقة «ابني بيتك» في المنطقة الثانية.
أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة
بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، أكدت وزارة الزراعة على توفير سلع غذائية بأسعار منخفضة 50%، وذلك تيسراً على المواطن المصري للحصول على السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وأكد الزراعة أن قائمة السلع المخفضة شملت 7 سلع وهي:
- أسعار اللحوم بين 225 لـ 250 جنيهًا للكيلو.
- سعر كيلو السكر لـ 27 جنيهًا.
- سعر لتر الزيت ما بين 57 لـ 60 جنيهًا.
- سعر لتر زيت الزيتون قيمة 150 جنيهًا.
- سجل سعر السمن الجاموسي والبقري نحو 120 جنيهًا.
- سعر طبق البيض الأحمر نحو 135 جنيهًا للأحمر.
- سعر طبق البيض الأبيض بـ125 جنيهًا.
- سعر شيكارة الأرز 5 كيلو نحو 210 جنيهات