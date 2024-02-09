يابختك يالي هتبني.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في الاسواق

يتساءل كثير من المواطنين والمستفيدين عن أسعار مواد البناء اليوم بعد انخفاض سعر الدولار حيث إن العلاقة بين مواد البناء والدولار علاقة طردية ما أن انخفض السعر زادت سعر المواد وما إن ارتفع السعر للدولار ارتفعت معه أسعار البناء، ولهذا قد وصل سعر الحديد في الأيام الماضية إلى 6600 جنيه للطن وشهد سوق مواد الأسمنت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسعار مواد البناء في الأسواق.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

قد تغيرت أسعار مواد البناء اليوم تغييرًا ملحوظًا ومثال على ذلك أسعار الحديد، وقد وصل سعر الحديد مؤخرًا في الأسواق إلى التالي:

وصل سعر الطن من حديد المصريين إلى 53000 جنيه

قد وصل سعر طن حديد العشري إلى 50000 للطن الواحد

قد وصل سعر الطن من حديد الجارحي إلى 50000 جنيه

قد وصل سعر الطن من حديد السويس للصلب إلى 53000 جنيه

قد وصل سعر الطن من حديد بشاي إلى 53000 جنيه مصري

قد وصل سعر الطن من حديد المراكبي إلى 49000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

قد شهدت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق تغيير طفيف وقد وصلت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق إلى التالي: