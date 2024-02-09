يابختك يالي هتبني.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في الاسواق

يتساءل كثير من المواطنين والمستفيدين عن أسعار مواد البناء اليوم بعد انخفاض سعر الدولار حيث إن العلاقة بين مواد البناء والدولار علاقة طردية ما أن انخفض السعر زادت سعر المواد وما إن ارتفع السعر للدولار ارتفعت معه أسعار البناء، ولهذا قد وصل سعر الحديد في الأيام الماضية إلى 6600 جنيه للطن وشهد سوق مواد الأسمنت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسعار مواد البناء في الأسواق.
أسعار مواد البناء اليوم الجمعة
قد تغيرت أسعار مواد البناء اليوم تغييرًا ملحوظًا ومثال على ذلك أسعار الحديد، وقد وصل سعر الحديد مؤخرًا في الأسواق إلى التالي:
- وصل سعر الطن من حديد المصريين إلى 53000 جنيه
- قد وصل سعر طن حديد العشري إلى 50000 للطن الواحد
- قد وصل سعر الطن من حديد الجارحي إلى 50000 جنيه
- قد وصل سعر الطن من حديد السويس للصلب إلى 53000 جنيه
- قد وصل سعر الطن من حديد بشاي إلى 53000 جنيه مصري
- قد وصل سعر الطن من حديد المراكبي إلى 49000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
قد شهدت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق تغيير طفيف وقد وصلت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق إلى التالي:
- وصل سعر طن الأسمنت المخصوص اليوم إلى ما يساوي 2230 جنيه مصري
- وصل سعر أسمنت السهم اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2260 جنيه
- وصل سعر الأسمنت العسكري اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2000 جنيه
- وصل سعر سهم أسمنت السويدِي اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2406 جنيه
- وصل سعر سهم أسمنت الرمادي اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2400 جنيه مصري
- وصل سعر سهم طن الأسمنت نوع جنوب الوادي اليوم في الأسواق إلى ما يصل 2200 جنيه
- وصل سعر الطن من أسمنت وادِي النيل إلى ما يصل 2200 جنيه
- وصل سعر الطن من أسمنت السويس اليوم إلى ما يصل 2240 جنيه.