“جعفر العمدة وعيلة فتح الله” موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19 اليوم

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19، يتزايد البحث من قبل متابعين وجماهير مسلسل جعفر العمدة عن موعد الحلقة التاسعة عشر الجديدة، حيث يتسائل الجماهير حول ما هو مصير محمد رمضان بعد القبض عليه في المطار، وماذا سيفعل عند رجوعة لعائلة اولاد فتح الله، احداث كثيرة ينتظرها جماهير مسلسل العمدة، ونحن من خلال موقع البديل سنوفيكم بكل ما هو جديد.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

حصل مسلسل جعفر العمدة علي اعجاب نسبة كبيرة من الجماهير، حيث تدور احداث مسلسل جعفر العمدة حول اطار اجتماعي فيحي السيدة زينب، ويتزوج الفنان محمد رمضان من اربع سيدات في المسلسل، ثريا ودلال ونرجس وعايدة، ويكونالمسلسل من بطولة الفنانين: محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، جدير بالذكر ان يكون هذا التعاون الرابع بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19

ينتظر جماهير ومتابعين مسلسل جعفر العمدة الحلقة الجديدة بتشويق، لذلك يزداد البخث عن موعد عرض المسلسل، حيث يعرض المسلسل غبر قناة دي ام سي دراما اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023، في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب، ويعرض ايضا في تمام الساعة العاشرة والربع نساء وتعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا ويتم الاعادة للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء، ويعرض عبر قناة دي ام سي في تمام الساعة الواحدة والنصف صباخا والساعة الثانية عشر ظهرا.