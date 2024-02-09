أفلام 24 ساعة.. تردد قناة نايل سينما 2024 على النايل سات

يبحث الكثير من عاشقي الأفلام العربية وخاصة المصرية عن تردد قناة نايل سينما المتميزة جدًا، فهي واحدة من أولى القنوات المتخصصة التي تتبع مجموعة قنوات النيل المصرية التي تم إطلاق بثها على القمر الصناعي النايل سات منذ قرابة الـ20 عام، تقدم القناة الكثير من الأفلام المصرية القديمة والحديثة التي جذبت ملايين المشاهدة، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد القناة ومعلومات أكثر عن القناة، تابعونا.

تردد قناة نايل سينما 2024 على النايل سات

حرصت قناة نايل سينما على المحافظة على عاداتنا وتقاليدينا المصرية والعربية والإسلامية، فقد عملت على عدم عرض أي محتوى به لقطات خارجة عن الإطار المجتمع المصري والوطن العربي بأسره، فقد حققت القناة نسبة مشاهدة عالية وذلك نتيجة إرضاءها لكل الأذواق العربية، كما أن من مميزات القناة إنها تعرض محتواها على القمر الصناعي النايل سات طوال اليوم بالمجان دون دفع أي اشتراك أو رسوم أما عن تردد قناة نايل سينما فهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11842.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر

لكي نتمكن من مشاهدة القناة بدون أي تشويش أو انقطاع للبث يجب ضبط ترددها الجديد أول بأول على الريسيفر، وذلك بالخطوات التالية: