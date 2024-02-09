ليلي عبداللطيف توقعات مصر الجديدة تصدم بيها المصريين “تأجيل الدراسة بسبب متحور جديد”

تتصدر الفلكية ليلى عبد اللطيف الترتيبات في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حاليًا، حيث قامت بإطلاق توقعاتها المثيرة للسنة الجديدة 2024 تقوم ليلى بتوقعاتها لعدة شخصيات ودول وتنشرها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلي عبداللطيف توقعات مصر

قدمت العرافة اللبنانية المعروفة بلقب “سيدة التوقعات” ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للفترة القادمة وفقا لتنبؤاتها من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري تحسنا تدريجيا خلال عام 2024 تشير توقعاتها إلى أن هناك عوامل إيجابية قادمة قد تعزز من قيمة العملة المحلية وتعيد استقرارها من الجدير بالذكر أن هذه التوقعات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجها العالم وعلى وجه الخصوص الأوضاع الاقتصادية في مصر يظهر أن هناك تفاؤلا بتحسن الأوضاع المالية في المستقبل القريب ورغم التقلبات الحالية، إلا أن هناك فرصة لاستعادة استقرار الجنيه المصري في الفترة القادمة.

توقعات حول ما سوف يحدث في مصر

قد قالت ان الانظار الان تتجه الى نهر النيل ووقوع كارثة حقيقية وحاله من الطوارئ سوف تعلنها مصر وتوقعت بأن مصر سوف تشهد فيضان قوي يستحب برياح شديدة وعواصف رعدية وهذا سوف يتسبب في توقف حركة العديد من الطرقات والسيول ينتج عنها خسائر ماديه وبشريه كبيرة وقد قالت ليلى عبد اللطيف للشعب المصري يجب عليه الالتزام بتعليمات الارصاد وجميع الجهات الرسمية المختصة وعدم التهور او المخاطرة والتساؤل بهذه التعليمات فإنها سوف تؤدي الى عواقب وخيمة وكوارث طبيعية كبيرة.