قبل تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير بأيام قليلة “أعرف الزيادة الجديدة بتاعت رمضان”

ستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2024 رسميا في الأيام القليلة المقبلة، حيث يمتد الصرف لمدة 6 أيام متتالية يستفيد من هذا الإجراء أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة ويشمل صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

تعتبر هذه المعاشات من أهم الإجراءات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة وتقديم الدعم اللازم لهم وتعكس التفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع يتوقع أن يكون الصرف جزءا من سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية من المتوقع أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 يأتي هذا الإعلان استجابةً لاحتياجات وحقوق الفئات المشمولة بالتأمين الاجتماعي التي تقدمها الحكومة.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة2024

منافذ شركات فوري

يتاح للمواطنين استلام معاشاتهم من خلال شبكة منافذ شركات فوري مما يوفر لهم سهولة الوصول

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي

يمكن للمستفيدين زيارة مكاتب البريد أو استخدام ماكينات الصرف الآلي لتلقي معاشاتهم بشكل مريح وفعال.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

يتاح للمستفيدين استخدام التطبيقات الإلكترونية والمحافظ الرقمية على الهواتف المحمولة لاستلام معاشاتهم بشكل آمن وفوري.

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر

يمكن للمستفيدين زيارة منافذ الصرف في جميع البنوك العاملة في مصر لتلقي معاشاتهم بكل يسر وسهولة.