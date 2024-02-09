كل ده عشان رمضان!! الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير2024 “بعد الزيادة 400%”

الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024 تعلن وزارة المالية عن جدول صرف المرتبات لشهر فبراير2024، حيث من المقرر صرفها للعاملين في القطاع الحكومي والخاص بالدولة، ويشمل ذلك أيضًا صرف مستحقات شهر يناير 2023 للموظفين، فمن خلال هذا الإعلان، تؤكد الوزارة على جهودها لتسهيل عملية صرف المرتبات وضمان استلامها في الوقت المحدد، يمكن للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الاستعلام عن مواعيد صرف مرتباتهم ومستحقاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو القنوات المعتمدة.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير2024

تقدم وزارة المالية جدولًا لصرف متأخرات شهر يناير 2024 للمواطنين، حيث سيتم توزيعها في الأيام 7 و10 و11 من فبراير 2024.

أما بالنسبة لجدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024، فسيتم إجراء الصرف حسب التصنيف التالي:

في يوم 21 من الشهر، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، مديريات الطرق والنقل.

في يوم 22 من الشهر، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لوزارة التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

في الأيام 23، 24، 28 من الشهر، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكافة العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر فبراير 2024، فقد تم تحديدها كما يلي: