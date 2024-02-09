تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات لمشاهدة أفلام كرتون طول اليوم للاطفال

قناة توم وجيري واحدة من بين القنوات الشهيرة للأطفال التي تم تخصيص محتواها لعرضه كبرامج ومقاطع مسلية للأطفال على مدار اليوم وتتابعها الكثير من الأسر العربية من أجل الأطفال ولذلك نتعرف على تردد الخاص بها، إذ أنها تعرض محتوى آمن من البرامج الكرتونية التعليمية والترفيهية، ولذلك نتحدث بالتفصيل عن التردد وكيفية ضبط القناة من خلال هذه السطور المقبلة حيث عملت إدارة القناة على توفير تحديث لهذا التردد من أجل المزيد من مستوى جودة البث للقناة وعرضها بشكل جيد دون تقطيع أو تشويش وبأفضل جودة صوت.

تردد قناة توم وجيري 2024

يعتبر التردد الخاص بقناة توم وجيري من أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من الأسر على مستوى الوطن العربي باعتبارها من القنوات الشهيرة التي لها عدد كبير من المتابعين، وحققت خلال الفترة الأخيرة نسب عالية من المشاهدة، ولذلك من الممكن ضبط التردد الخاص بها، ومعرفة طريقة التنزيل من خلال ما يلي في هذه الخطوات الآتية، ولكن لا بد من معرفة البيانات الخاصة بإحداثيات التردد والتي قد تم تحديثها من أجل سرعة نقل المحتوى الخاص بالقناة وجودة بث دون تشويش وبأفضل أداء سواء من حيث الصوت أو الصورة.

تردد توم وجيري على النايل سات

التردد 12149.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

الجودة إس دي.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكن ضبط القناة على التردد الآتي كي تظهر القناة بجودة عالية:

التردد 11315.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

القمر عرب سات.

معامل تصحيح 6/5.

الجودة إس دي.

كيفية ضبط تردد توم وجيري على أجهزة الاستقبال