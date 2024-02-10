اهم مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra  ما هي عيوب ومميزات سامسونج S24 الترا

يعتبر الهاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا من بين الهواتف المهمة المتواجدة في هذا التوقيت في جميع الأسواق المحلية والعالمية حيث تهتم شركه سامسونج أول بأول بطرح المزيد من الإصدارات الهاتفية الأكثر تطورا وتماشيًا مع متطلبات المستخدمين، ولذلك سنتعرف على السعر والمواصفات الخاصة بهذا الهاتف الذي حصد هذا الإصدار الهاتفي الشعبية الكبيرة بالعديد من دول العالم، حيث يمتلك العديد من السمات التقنية والفنية والتي نستعرض أبرز المعلومات التي تتعلق بقيمة السعر الخاص بالهاتف من خلال تلك السطور المقبلة المتمتع بالكثير من المواصفات التي جذبت الكثير من المستخدمين لمعرفة أدق المعلومات حول مميزات تركيبه الداخلي ومواصفاته بشكلٍ عام.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

من بين المواصفات الخاصة بالهاتف ما يلي:

اسم الجهاز هو سامسونج جالكسي اس 24 الترا ومتاح بالعديد من الألوان من بينها الرمادي والأخضر والأسود والأزرق

تصل سعة البطارية الخاصة بالهاتف إلى 5000 مل أمبير، ويمتلك الشاحن قدرة شحن سريعه تصل إلى 45 وات.

تصل سعة البطارية الخاصة بالهاتف إلى 5000 مل أمبير، ويمتلك الشاحن قدرة شحن سريعه تصل إلى 45 وات. الشاشة كبيرة، ومقاسها يصل إلى 6.8 بوصة ومن نوع سوبر أموليد.

تمتلك تقنية عالية، ومواصفات فنية مذهلة وأهمها أن المعالج نوعه رسومي قوي سناب درجون 865.

الذاكرة الخاصة بالوصول العشوائي بسعة 12 جيجا بايت ويعد الهاتف من أكثر أنواع الهواتف المتطورة والتي تمتلك قارئ البصمات الذكي والمدمج في داخل الشاشة، ويسهل من عملية فتح أو غلق الهاتف بشكل سريع وبمنتهى الأمان على الجهاز

الذاكرة تصل إلى 128 ميجا بايت وتقبل التوسعة من أجل تلبية كافة احتياجات التخزين سواء للفيديوهات أو للصور أو للتطبيقات.

دقة الكاميرا الخاصة بالهاتفي 108 ميجا بيكسل ويمتلك التقنية الخاصة بالتصوير بأفضل أساليب الذكاء الاصطناعي المتاحة في الهواتف الجوالة لالتقاط افضل الصور الاستثنائية الواضحة بأقل ظروف الإضاءة.

تمتاز الشاشة بقوة العرض وروعة الأداء مع سلاسة خاصية اللمس.

عدسة عريضة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

عدسة telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x

عدسة telephoto periscope بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x

عدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل

سعر سامسونج جالاكسي اس 24 الترا

يصل السعر الخاص به في الأسواق العالمية إلى 1200 دولار أمريكي وفي الأسواق السعودية السعر إلى 4500 ريال سعودي للنسخة بسعة 256 جيجا والذاكرة الخاصة بالوصول العشوائي 8 جيجا بايت.