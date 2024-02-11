جهز ورقك واستعد للتقديم.. خطوات حجز شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة من الإسكان الاجتماعي+شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة، يبحث الكثير من المواطنين عن الشقق التي تكون مُقدمة من الإسكان الاجتماعي، حيث أن تلك الشقق تكون خاصة بالأسر التي تكون محدودة الدخل، كما أنها تكون فرصة لا تُعوض بالنسبة للعديد من الشباب المُقبلين على الزواج، فلهذا قامت وزارة الإسكان بتوفير تلك الوحدات السكنية بمقدم 30 ألف جنيه فقط من خلال مشروعها المميز سكن لكل المصريين، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على تفاصيل هذا المشروع وكيف يمكننا التقديم فيه.

شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة

صندوق التمويل العقاري قد قام بالتعاون مع وزارة الإسكان لكي يقوموا بتقديم شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة، حيث أن تلك الشقق تكون من شقق الإسكان الاجتماعي التي تخص الأشخاص الذين هم من طبقة محدودي الدخل، حيث أن هذه المبادرة تُسمى بمبادرة سكن لكل المصريين، وهي المبادرة التي تقوم بتقديم تلك المشروعات للمواطنين، فيتم تقديم الشقق ذات المقدم 30 ألف جنيه في أماكن متعددة، فمن ضمن تلك الأماكن أكتوبر وحدائق أكتوبر وأيضًا 15 مايو ومدينة العبور وبرج العرب وحدائق العاصمة، كما أنه قد تم الإعلان عن شكل ومساحة تلك الشقق كاملة التشطيب، حيث تكون 90 مترًا مُقسمين على 3 غرف، أو 75 مترًا مُقسمين على غرفتين وصالة.

شروط حجز شقق لكل المصريين

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفيرها أولًا لكي يستطيع المواطن أن يقوم بالتقديم في شقق بمقدم 30 ألف من سكن لكل المصريين، فتأتي الشروط كالآتي: