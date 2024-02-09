حصريا تابع.. مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 و 10 كامله اون لاين وجميع القنوات الناقله بجوده عاليه hd

يبحث كثير من المشاهدين في الوطن العربي عن حلقات مسلسل حالة خاصة الحلقة 9و10 حيث إنه نال جدلًا كبيرًا بين المتابعين بأحداثه المشوقة ويتساءل كثير من المشاهدين عن موعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة والمنصات المسؤولة عن بث الحلقات وفي خلال السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 و 10

يتساءل كثير من محبي الدراما المصرية عن موعد بث حلقات مسلسل حالة خاصة الحلقة ال9و10 نظرًا لِأحداثه المشوقة ويتم بث الحلقات عبر التالي:

يعرض المسلسل على منصة watch it بشكل أسبوعي حيث تعرض حلقتين في يوم الأربعاء من كل أسبوع

يتم بث الحلقات أيضًا عبر قناة أون الفضائية في يوم الجمعة في الساعة ال9 مساءً

قصة مسلسل أحداث خاصة

يعد مسلسل حالة خاصة من أهم المسلسلات التي تعرض في الوقت الراهن وتدور أحداث المسلسل كالتالي:

تدور أحداث المسلسل حول نديم الذي يعاني من التوحد، يجسد الدور الفنان طه الدسوقي يتخرج نديم من كلية الحقوق ولا يستطيع أن يعمل معيدًا بها فيقرر الالتحاق بشركة محاماة كمحامي بها

يحاول نديم الالتحاق بشركة محاماة ترأسها الفنانة غادة عادل وتقرر غادة عادل تعيينه بعد اكتشاف قدراته الخارقة ومن هنا تجري الأحداث

نجوم مسلسل حالة خاصة

يشارك في البرنامج نخبة من أهم النجوم ومن أبرز تلك النجوم مايلي :