موعد امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2023 وفقا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2023، يبحث الطلاب واولياء الامور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي حيث تبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل منذ يوم 6 مايو 2023، وبعد ذلك ستبدا امتحانات الشهادة الاعدادية، ومن خلال السطور القادمة سنرصد لكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالتفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2023

يختلف موعد بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2023 من محافظة لاخرى علي حسب قرارات مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، ولكن من المفترض ان تبدا امتحانات اتمام الشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 17 مايو 2023

جدول امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا باعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 وجاء الجدول كالآتي:

السبت الموافق 20-5-2023 امتحان مادة اللغة العربية، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد الموافق 21-5-2023 امتحان مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية.

الاثنين الموافق 22-5-2023 امتحان مادة الهندسة واللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء الموافق 23-5-2023 امتحان مادة العلوم، واللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء الموافق 24-5-2023 امتحان مادة لغة أجنبية وتربية الفنية.

الخميس الموافق 25-5-2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

تعتبر امتحانات الشهادة الاعدادية لها اهمية مبيرة لدى الطلاب واولياء الامور حيث هذة الامتحانات تحدد هل يتم الالتحاق بالثانوية العامة او الثانوية الصناعية او التجارية، حيث يكون المجموع الكلي للامتحانات الشهادة الاعدادية هو 280 درجة منهم 140 درجة للفصل الدراسي الاول و140 درجة للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

حدتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل حيث من المفترض ان تبداء بداية من يوم 6 مايو 2023، وبعد ذلك تبدا امتحانات الشهادة الاعدادية، ثم تبدا امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وبعد ذلك تبدا امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.