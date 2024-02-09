بخصومات تصل الى 70%.. عروض كارفور شهر فبراير 2024 على جميع المنتجات والشاشات والاجهزه الكهربائيه

يبحث كثير من المواطنين والمستفيدين عن عروض كارفور شهر فبراير 2024 حيث أعلنت سلسلة كارفور عبر صفحاتها الرسمية على التواصل الاجتماعي عن بدأها عروض شهر فبراير استعدادًا لشهر رمضان الكريم وتوفر سلسلة كارفور جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المستفيدون وبأفضل الأسعار استعدادًا للموسم الرمضاني القادم وتستمر عروض كارفور على السلع الغذائية حتى يوم 13 فبراير وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول عروض كارفور لشهر فبراير 2024

عروض كارفور شهر فبراير 2024

بدأت عروض كارفور شهر فبراير 2024 عروضها الغذائية على كافة السلع حيث تعتبر سلسلة كارفور من أهم العلامات التجارية التي تقدم كافة السلع الغذائية للمستفيدين ولذلك تعمل جاهدة على تقديم كافة العروض للمستفيدين ومن أهم تلك العروض مايلي :

عرض على جبنه عبور لاند لتصبح بسعر 33 جنيهًا بدلًا من 38

عرض على جبنة دومتي بدون ملح لتصبح بسعر 110 جنيه بدلًا من 140 جنيه

عرض على جبنة موتزاريلا دومتي بحجم 500 جرام لتصبح بسعر 105 جنيه بدلًا من 130 جنيه

عرض على جبنة قتيلو لتصبح بسعر 170 بدلًا من 195 جنيهًا

شنطة رمضان من كارفور

تسعى كارفور دائما إلى التخفيف على المستهلكين ومساعدتهم على حمل أعباء الحياة ولهذا وفرت شنطة كارفور لمساعدة المستهلكين ومن أهم محتويات تلك الشنطة مايلي: