حصريا بجوده عاليه HD.. تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 كامله اون لاين وجميع القنوات الناقله

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147، يبحث كثير من عشاق الدراما التركية عن مواعيد عرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية المعروفة ويحكي المسلسل قصة القائد عثمان ولهذا يبحث محبي الدراما التركية في الوطن العربي باستمرار عن حلقات المسلسل ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له حيث إن للمسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة في دول الوطن العربي كافة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل التركي قيامة عثمان الحلقة 147.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 من أهم المسلسلات التاريخية التي يتسابق على عرضها العديد من القنوات المشهورة في الوطن العربي للقاعدة الجمهورية الكبيرة المسلسل ومن أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 مايلي:

تعرض المسلسل التركي قناة إي تي في التركية بشكل أسبوعي حيث تبث الحلقات في مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9مساءً بتوقيت إسطنبول، حيث تعرض القناة الحلقة كاملة لمدة 120 دقيقة دون انقطاع

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان أيضًا بشكل أسبوعي في تمام يوم الخميس من كل أسبوع الساعة ال11 مساءً

يعرض مسلسل قيامة عثمان أيضًا على موقع قصة عشق بشكل أسبوعي في الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لقيامّة عثمان

1– قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات الناقلة للمسلسلات التركية ويبحث عن ترددها الجمهور باستمرار وتردد القناة كالتالي:

التردد: 12304

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

2- قناة ATV التركية

تعتبر قناة إي تي في التركية من أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وتردد القناة كالتالي: