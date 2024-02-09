“من هنــا” لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024 smcegy عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة

تُقدم وزارة الصحة والسكان المصرية العديد من الخدمات المميزة للمواطنين المعاقين و ذوي الإحتياجات الخاصة، ولكي تساعدهم على الحياة الكريمة والتأقلم مع الظروف الصعبة ومواجهتها، وتقوم الدولة ايضاً بتقديم الإعانات التعليمية والنقدية والصحية لهم من خلال البطاقة أو الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة، ومن أهم الخدمات التى قامت بها وزارة الصحة والسكان المصرية هي الحصول على عدة مزايا عن طريق بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يحصلون عليها من خلال القيام بالكشف الطبي الشامل للمعاقين وتقديم النتيجة لوزارة التضامن.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

بعد القيام بالكشف الطبي الشامل فيجب الاستعلام عن النتيجة وتقديم التقرير إلى وزارة التضامن، يمكنك الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر الخطوات التالية:-

قم بتسجيل الدخول عبر منصة الإدارة العامة للمجالس الطبية الرسمي.

انقر على خانة زر الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

قم بإدخال الرقم القومي.

قم بإدخال كلمة المرور.

انقر على أيقونة بحث وستظهر امامك نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

ما أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يقوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالقيام بالكشف الطبي حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدم لهم عدة مزايا منها الكشف المجاني في جميع المستشفيات الحكومية والحصول على سكن مجاني وتخفيضات على جميع وسائل المواصلات وغيرهم، يمكنك الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:-