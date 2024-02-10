أخيرًا هتستلم زيادات .. متي موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يحاول الكثير من المواطنين في العراق معرفة الموعد الذي يتم صرف فيه الزيادة المقرر أن يتم تطبيقها للمواطنين الذين أحيلوا للتقاعد، وبالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر فبراير الجاري يتساءل العديد من أصحاب المعاشات في العراق عن الموعد الذي يتم فيه صرف المعاشات خلال شهر مارس من أجل الحصول على الزيادة التي قامت الحكومة العراقية بتحديدها من أجل أصحاب المعاشات.

متي موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تم الكشف عن الموعد الذي يستطيع فيه أصحاب المعاشات في العراق وذلك خلال أول أيام شهر مارس القادم، والذي من سوف يأتي فيه شهر رمضان وسوف يتم تطبيق الزيادة خلال شهر مارس حتى يتم التغلب على الوضع الاقتصادي السيء خلال شهر رمضان، وذلك حتى يتمكن المواطنين الإكثار من الصدقات خلال الشهر الكريم، وقد بلغت قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة العراقية لأصحاب المعاشات هي مائة ألف دينار أي ما يساوي سبعين دولار.

كيفية التسجيل من أجل الحصول على الرواتب

يتمكن من المواطنين من أصحاب المعاشات العراقيين من التسجيل، حتى يستطيعوا الحصول على الرواتب التي قررتها الحكومة في العراق، وهذه الرواتب يعتبرها عدد كبير من المواطنين مصدر الدخل الأساسي، ويتم التسجيل كالآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة المالية في العراق.

اختيار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

اختيار الخدمة الخاصة بالتسجيل من أجل الحصول على الرواتب التي يتقاضاها أصحاب المعاشات العراقيين.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من أجل إرسال الطلب.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل.

يتم الرد على الطلب الخاص بالتسجيل خلال أيام قليلة من إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الرواتب المقررة لأصحاب المعاشات

في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة تقدم الحكومة رواتب شهرية يتم الحصول عليها للمواطنين الذين أحيلوا للتقاعد، وهناك مجموعة من الشروط التي تتوافر في هؤلاء المواطنين، وهي كالتالي: