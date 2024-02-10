اتحدد رسمي .. موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات والمعاشات

مع بداية شهر فبراير 2024 ينشغل الكثير من الموظفين بالبحث عن موعد صرف رواتبهم لهذا الشهر، لذلك أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024، لذا سنتعرف الآن على تفاصيل عن مواعيد الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور عبر موقعنا.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور

أعلنت وزارة المالية أنها حددت الخميس 22 فبراير 2024، موعد صرف مرتبات فبراير 2024، حيث سيتم إيداع المرتبات في البنوك التجارية والبنوك القروية، بالإضافة إلى منافذ بيع شركة فوري وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك وفروع البريد المصري، ويعتبر هذا أيضًا تاريخ صرف المتأخرات خلال الأيام 8 و 9 و 12 من مارس 2024.

جدول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين

بالنسبة لشهر فبراير 2024، قد يتراوح جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين بين 4000 جنيه للدرجة السادسة، و7000 جنيه للدرجة الأولى والأولى والمدير العام، ويتضمن هذا الجدول أيضًا زيادة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص تصل إلى 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه.

زيادة مرتبات القطاع الخاص في مصر

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس زيادة الرواتب لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 3% من أجر اشتراك التأمين بحد أدنى 200 جنيه، وذلك لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

نصائح للحفاظ على مرتبات شهر فبراير 2024