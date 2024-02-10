استعلم دلوقتي .. نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات بالرقم الامتحاني

ازدادت مؤخرا عمليات البحث عن نتيجة اختبارات الثالث المتوسط للدور الاول 2024 في العراق، حيث تم الانتهاء من امتحانات الترم الاول لجميع الصفوف لعام 2024، وفي خلال هذه الأيام ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج الخاصة باختبارات الترم الاول خاصه الصف الثالث المتوسط مما دفع الكثير للانتظار والتساؤل عن موعد ظهور النتيجة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم نتائج اختبارات الثالث المتوسط وطريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق

إذا كنت تبحث عن نتيجة اختبارات الثالث المتوسط للدور الاول فنحن نقدم لك في هذا المقال جميع التفاصيل التي تتعلق بظهور نتيجة الثالث المتوسط للدور الاول، و كيفية استخراج النتيجه الخاصه لجميع مواد الصف الثالث المتوسط بدولة العراق لعام 2024.

وقد أكدت الوزارة أن الاختبارات سوف يتم تصحيحها بدقة بالغة حتى لا يتم ظلم أي طالب من الطلاب لذلك يتطلب ظهور النتيجه بعض الوقت وذلك لانها تمر باكثر من مرحلة ويتم مراجعتها بدقة.

معرفة نتائج اختبار الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024

بعد انتشار خبر ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الاول تساءل الكثير من الطلاب واولياء الامور عن كيفية معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي، وإليك طريقة الاستعلام عن النتيجة فقط اتبع الخطوات التالية:

و للتسهيل على الطلاب واولياء الأمور معرفة النتيجة نقدم لكم في هذا المقال الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية والذي سوف تظهر عليه النتيجة من هنا .

بعد دخول الطالب الى الموقع من خلال الرابط السابق يتم البحث عن ايقونه نتيجة اختبارات الثالث المتوسط ويتم الضغط عليها.

بعد ذلك تظهر للطالب خيانات كتابة الرقم الخاص بالطالب وبعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي يسكن بها الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة وسوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بالصف الثالث المتوسط لجميع المواد.

يمكنك الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بظهور نتيجة الصف الثالث في العراق من خلال الرابط التالي: الموقع الرسمي لوزراة التربية العراقية