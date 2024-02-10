بِالشروط الجديدة .. التسجيل في المنحة العقارية للشهداء 2024 العراق

التسجيل في المنحة العقارية للشهداء 2024 العراق التي يسأل عنها المواطنين بالعراق، وهي تعد من الموضوعات التي توجهها الحكومة العراقية بنظام الدعم المميز لكل أسر الشهداء من هذا المنطلق قامت الحكومة بفتح باب التقديم على المنحة العقارية وهي خاصة بالشهداء للعام الحالي 2024، حيث يمكنهم الاستفادة من مميزات هذا الدعم حتى يتم الاستفادة من تلك المنحة يجب توافر الشروط التي أقرتها الحكومة العراقية.

المنحة العقارية للشهداء 2024 العراق

حسب الشروط الجديدة نتعرف معاً على طريقة التسجيل في المنحة العقارية للشهداء، والتي تتمثل في التالي:

سجل دخولك مباشرة على المنصة الإلكترونية من هنا .

. القيام بإنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، وفي حال وجود الحساب سجل الدخول عبر كتابة رقم الهاتف.

الدخول على استمارة المنحة العقارية المتعلقة بالشهداء.

تسجيل كل المعلومات التي يتم طلبها وتعبئة الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد من كونها صحيحة.

حمل كافة المستندات المطلوبة ويتم حفظها.

وصول رسالة نصية عبر الهاتف الذي سبق وتم تسجيله من أجل التأكيد على عملية التسجيل.

حمل الاستمارة واضغط على خانة الاحتفاظ بها لأنه تتضمن رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة code.

عملية الحفظ يمكن أن تتم عبر الهاتف أو يتم طباعتها لأهميتها في متابعة حالة الطلب.

يتم وصول رسالة نصية من خلالها يتم توضيح كل مراحل معالجة الطلب وكذلك حالة الطلب حالياً.

المنحة العقارية للشهداء بالعراق 2024

نتعرف عبر السطور التالية عن المنحة العقارية للشهداء في دولة العراق، والتي تتمثل في التالي: