اعرف دلوقتي .. موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة وجبة فبراير 1445

أعلنت هيئة التقاعد بالعراق عن موعد صرف مكافأة انتهاء الخدمة للمواطنين الذين وصلوا لسن التقاعد وذلك عن طريق وجبة فبراير عام 2024 ميلادياً، وذلك وفقاً للخطة التي نفذتها الهيئة عام 2023، لذلك جئنا لكم اليوم بهذا المقال لكي نتعرف على موعد صرف المكافأة.

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة وجبة فبراير

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة، لذلك جئنا لكم الآن لكي نتعرف على هذه الموعد بالتفصيل:

لقد أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطني ماهر حسين رشيد عن صرف مكافأة انتهاء الخدمة لكافة المواطنين الذين وصلوا إلى سن المعاش وذلك تبعاً لوجبة فبراير عام 2024 ميلادياً.

وصرح بأن عدد القيود وصل إلى خمسة آلاف وخمسمائة ثلاثة وعشرين قيد.

يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بعدما يتم الانتهاء من صرف راتب التقاعد بحوالي يومين

كما أنه قال بأنه سوف يتم إرسال رسالة نصية لكافة المتقاعدين وبعدها يتم الذهاب لأماكن الصرف لكي يتم الحصول على المكافأة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يتمكن المتقاعدين من الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية: