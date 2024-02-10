من هُنـــا .. رابط تحميل أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024 

يبحث المواطنين عن موقع تحميل أسماء نقل نفوس آخر وجبة العراق 2024، وذلك للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية من حيث الوجبات التي تقدمها للأسر المحتاجة، إلا أنه يوجد بعض الشروط التي حددتها لقبول طلب التسجيل بالخدمة يجب الالتزام بها، مضافا لذلك يتم إرسال طلب التسجيل إلكترونيا مع إدخال كافة المعلومات التي تطلب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق

يمكن تقديم طلب للالتحاق بالخدمة إلكترونيا، وذلك بإجراء هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الرسمي المخصص لوزارة الداخلية في العراق بالنقر هنا .

اختر خدمة الاستعلام عن الخدمة المجتمعية نقل النفوس للوجبات الأخيرة.

يوجد بعض المعلومات التي يطلب منك تسجيلها على الموقع أدخلها وانقر على أيقونة تنفيذ عملية الاستعلام الآن.

يمكنك بعد ذلك الحصول على تسخو من الكشوفات المتوفرة على جهازك الشخصي بصيغة pdf.

المستندات المحددة للتسجيل في الخدمة المجتمعية نقل نفوس 2024

يوجد بعض المستندات التي حددت للراغبين في التسجيل بالخدمة، والتي حددت كالتالي: