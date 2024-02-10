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قدم حالًا .. الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التموين 2024
بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير عدد من وظائف التموين للسنة الحالية، كما أكدت الوزارة أنه في حال الرغبة في التقديم على وظائف التموين والتجارة وكذلك تجهيز الأوراق المطلوبة ليتمكنوا من القبول في الوظيفة.
وظائف التموين 2024
نتعرف الآن عن طريقة التقديم على وظائف التموين للعام الحالي عشرين أربعة وعشرين، والتي تتمثل في التالي:
- الذهاب على بوابة الحكومة المصرية وظائف وزارة التموين من هنا.
- الضغط على خيار قسم الوظائف الظاهرة في واجهة الصفحة الرئيسية مباشرة.
- النقر على خيار المحافظة وكذلك المجموعة ومستوى المؤهل الدراسي.
- تعبئة البيانات داخل المربعات التي تم تخصيصها من أجل الوظيفة.
- تسجيل الاسم الرباعي كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل الرقم القومي، وبعدها اضغط على خانة البحث.
- تعبئة البيانات المتعلقة بالمؤهل الدراسي وكتابة التخصص ومعرفة النسبة المئوية وتوضيح سنة التخرج.
- رفع الملفات عبر البوابة الإلكترونية بصيغة ipg.
- مراجعة الأوراق التي سوف يتم إرسالها، وبعدها اضغط على ايقونة الرفع.
- في حال عدم صحة الأوراق المرفوعة يتم حينها رفض الطلب مباشرة.
- القيام بالتواصل مع البريد الإلكتروني في حال وجود أي استفسار أو شكوى، وذلك بالتأكيد من ناحية جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز التنظيم الإداري.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التموين
للتقديم على وظائف وزارة التموين يجب تجهيز بعض المستندات والأوراق التالية:
- الأصل من شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي من الوجهين.
- تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.
- توفير صورتين شخصيتين تكون ملونة وحديثة.
- إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي للمتقدم.
- وجود مستند من الموقف للخدمة العسكرية سواء كانت تمت التأدية أو الإعفاء منها.
- تقديم إقرار أنه لم يتم فصله من القطاعات الحكومية أو في حال الحصول على الحكم التأديبي بشكل نهائي.
- إرفاق صحيفة الحالة الجنائية مع ضرورة توجيهها إلى الجهاز الخاص بالتنمية للتجارة الداخلية.
- وجود إقرار كون المتقدم وافق على العمل من أي مكتب من مكاتب السجل الموجودة في كافة المحافظات.