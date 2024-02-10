قدم حالًا .. الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التموين 2024

بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير عدد من وظائف التموين للسنة الحالية، كما أكدت الوزارة أنه في حال الرغبة في التقديم على وظائف التموين والتجارة وكذلك تجهيز الأوراق المطلوبة ليتمكنوا من القبول في الوظيفة.

وظائف التموين 2024

نتعرف الآن عن طريقة التقديم على وظائف التموين للعام الحالي عشرين أربعة وعشرين، والتي تتمثل في التالي:

الذهاب على بوابة الحكومة المصرية وظائف وزارة التموين من هنا.

الضغط على خيار قسم الوظائف الظاهرة في واجهة الصفحة الرئيسية مباشرة.

النقر على خيار المحافظة وكذلك المجموعة ومستوى المؤهل الدراسي.

تعبئة البيانات داخل المربعات التي تم تخصيصها من أجل الوظيفة.

تسجيل الاسم الرباعي كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل الرقم القومي، وبعدها اضغط على خانة البحث.

تعبئة البيانات المتعلقة بالمؤهل الدراسي وكتابة التخصص ومعرفة النسبة المئوية وتوضيح سنة التخرج.

رفع الملفات عبر البوابة الإلكترونية بصيغة ipg.

مراجعة الأوراق التي سوف يتم إرسالها، وبعدها اضغط على ايقونة الرفع.

في حال عدم صحة الأوراق المرفوعة يتم حينها رفض الطلب مباشرة.

القيام بالتواصل مع البريد الإلكتروني في حال وجود أي استفسار أو شكوى، وذلك بالتأكيد من ناحية جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز التنظيم الإداري.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التموين

للتقديم على وظائف وزارة التموين يجب تجهيز بعض المستندات والأوراق التالية: