قدم دلوقتي .. الأوراق اللامة للتقديم على وظائف الشباب والرياضة شاغرة بمرتبات مجزية 2024

تم إتاحة فرص عمل في القاهرة والجيزة، حيث نوهت عنها وزارة الشباب والرياضة وتتمثل في إدارة المشروعات وتدريب فئة الشباب وكذلك إدارة المشروعات وذلك بالتزامن مع شركة مايكروسوفت ويأتي ذلك في نطاق مبادرة توظيف مصر عن البوم الوظيفي المفتوح وهو تابع لواحدة من الشركات الخاصة المميزة الموجودة في القاهرة والجيزة.

وظائف الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الوظائف المطلوبة للعمل بها، لذا نتعرف على تلك التخصصات من خلال النقاط التالية:

مطلوب محاسب مالي.

كما يتوفر وظيفة مشرف وردية.

محاسب تكاليف.

موظف كاشير.

شغل وظيفة كابتن.

العمل في وظيفة مساعد خباز بلدي.

مندوب توصيل طلبات أي تيار.

مطلوب سائق درجة ثانية.

فني تبريد وتكييف.

وظيفة صيانة معدات مطاعم.

العمل في مهنة مساعد شيف شاورما.

استيوارد.

مطلوب شيف شرقي.

عضو فريق.

مساعد شيف.

هذه هي الوظائف التي قد أعلنت عن وجودها وزارة الشباب والرياضة في القاهرة والجيزة.

الأوراق المطلوبة للتوظيف

كل وظيفة جديدة حتى يتم القبول بها هناك بعض المستندات المطلوبة الواجب توافرها من أجل القبول في هذا الوظائف ومنها التالي: