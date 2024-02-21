قدم دلوقتي .. رابط تقديم طلب القبول الموحد للكليات الأردنية 2024

بعد انتهاء الدراسة خلال المرحلة الثانوية العامة وظهور النتائج، يهتم عدد كبير من الطلاب بالتسجيل في القبول الموحد الذي يتم من خلاله الالتحاق بإحدى التخصصات في الجامعات الأردنية، ويستطيع الطالب التقديم من أجل دراسة التخصص الجامعي الذي يرغب به، وتم إتاحة رابط إلكتروني يمكن الطلاب من التسجيل في المرحلة الخاصة بالقبول الموحد.

القبول الموحد للكليات الأردنية

يعتبر القبول الموحد هي المرحلة التمهيدية التي تؤهل الطلاب من الالتحاق بالجامعات المختلفة، وقد فتحت الجامعات الأردنية التسجيل من أجل القبول الموحد وهذا إلكترونيًا من أجل توفير كل من الوقت والجهد على جميع المواطنين، ويتمكن الطلاب الذين يرغبون في دراسة تخصص جامعي محدد التسجيل في مرحلة القبول الموحد أولًا وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك ثم القيام ببعض الإجراءات التي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للتنسيق والقبول الموحد في الجامعات المختلفة من هنا.

اختيار الخدمة التي تتعلق بالتسجيل في القبول الموحد.

كتابة جميع البيانات التي يتم من خلالها التسجيل في النموذج الإلكتروني الخاص بالقبول الموحد.

تحديد التخصص المراد القيام بدراسته في أحد الجامعات المختلفة.

سداد الرسوم إلكترونيًا والتي تقدر قيمتها خمسة عشر دينار.

رفع المستندات المطلوبة والتي يتم طلبها ويجب التأكد أن جميعها صحيحة.

النقر على الاختيار الخاص بالتسجيل في المرحلة الخاصة بالقبول الموحد.

الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول الموحد

بعد فتح التسجيل في المرحلة التكميلية من القبول الموحد، والقيام بإرسال عدد كبير من الطلاب الذين انتهوا من الثانوية العامة، أصبحوا هؤلاء الطلاب غلق باب التقديم وانتظار الإعلان عن النتائج، حتى يتمكن كل طالب من معرفة الجامعة التي تم ترشيحه لها، وذلك من خلال القيام بأداء الآتي: