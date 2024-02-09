“اللي جاب عيل وعايز يضيفه”.. هنا رابط اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2024 لهذه الفئات «يا تلحق يا متلحقش»

يوجد عدد كبير من المواطنين يتسائلون ويريدون معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات المستحقة لذلك يشعر العديد من المواطنين بالحاجة إلى معرفة الخطوات اللازمة لاضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك بعد قرار وزارة التموين في وقت سابق بفتح باب استقبال الطلبات لهذا الغرض في مكاتب التموين فما هي شروط اضافة المواليد في التموين والفئات المستحقة جاءت كالاتي.

شروط اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

تضمنت الشروط الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من النقاط المهمة التي يجب توافرها للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، وتشمل:

يجب أن لا تزيد أفراد البطاقة عن أربعة أفراد، بما في ذلك المولود الجديد الذي يتم إضافته.

أن يكون عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم إلى بطاقة التموين أكبر من أربع سنوات.

تشمل هذه الفئات:

أصحاب تكافل وكرامة الحاصلين على معاش تضامن اجتماعي الاسر البديلة حيث يحق للأسر البديلة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، مع الالتزام بالشروط والمعايير المحددة.

خطوات إضافة المواليد للفئات المستحقة على بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد الراغبين في ذلك، وتشمل ما يلي: