“الحديد رخص خالص”.. انخفاض جنوني لاسعار الحديد للمستهلك اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في جميع الشركات والمصانع.. كلو هيبني ويتجوز!!

يبحث الكثير من المصريين عن اسعار الحديد والاسمنت حيث نولي اهتمام اليوم بتقديم معلومات عن أسعار الحديد والأسمنت اليومية للمستخدم، مع تحديد الحد الأدنى والأعلى لسعر الطن في مجموعة متنوعة من الشركات المصنّعة لهذه المواد، أن الأسواق المصرية تخضع لتقلبات يومية في الأسعار الناتجة عن تأثيرات متعددة الأحداث، مما أثار اهتمام المواطنين والتجار الراغبين بشراء أو بيع مواد البناء مثل الأسمنت والحديد لمتابعة عمليات البيع والشراء باستمرار.

سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم

في ضوء الاهتمام المتزايد بتتبع أسعار الحديد والأسمنت الخاصة بالمستهلك في الوقت الحالي، سنقدم لكم توضيحاً لسعر الحديد فيما يلي:

حيث وصل سعر حديد عِز اليوم إلى حوالي ٤٩,٩٢٠ جنيه مصري.

حيث بلغ سعر حديد بشاي اليوم حدود 42,900 جنيه مصري.

وصل سعر حديد التسليح اليوم إلى حوالي 55,500 جنيه مصري.

اليوم بلغ قيمة سعر حديد المعادي نحو ٥٤,٥٠٠ جنيه مصري.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم حوالي 49500 جنيه مصري.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى حوالي 55,250 جنيهًا مصريًّا.

بلغ سعر حديد العطية اليوم حوالي 55,250 جنيهًا.

وصل سعر حديد العشري إلى ما يقرب من 59,000 جنيه اليوم.

بلغ اليوم سعر حديد الجيوشي حوالي 49 ألف جنيه مصري.

وصل سعر الحديد من شركة مصر ستيل اليوم إلى حوالي 49,500 جنيه مصري.

حيث بلغ سعر حديد بيانكو اليوم حوالي 54 ألف جنيه.

حيث وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى حوالي 49,920 جنيه مصري.

حيث بلغت قيمة الحديد لدى سرحان اليوم حوالي 54000 جنيه.

بلغ سعر حديد الجارحي اليوم حوالي ٥٥٬٥٠٠ جنيه مصري.

بلغ سعر حديد السويس للصلب اليوم حوالي 55,500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المدينة اليوم حوالي 49,500 جنيه مصري.

سعر الاسمنت في مصر اليوم

جاءت تسعيرة الأسمنت في مصر اليوم على الشكل التالي:

ارتفع سعر اسمنت المسلح اليوم ليبلغ 2130 جنيهاً مصرياً.

بلغ سعر أسمنت النصر في اليوم الحالي قيمة قدرها 2,090 جنيه مصري.