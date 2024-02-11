بدأ العد التنازلي.. متى إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات بالعراق عن نتائج السادس الإعدادي، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي، وذلك بعدما انتهى الطلاب والطالبات من تأدية امتحانات الدور الأول خلال شهر يناير الماضي، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي :

أولا الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

بعد ذلك قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل بيانات الدخول.

بعدها عليك تحديد المرحلة الدراسية.

بعدها يجب إدخال بيانات الطالب من الرقم الامتحاني، و اسمه رباعي.

وفي النهاية اضغط على زر “بحث”.

وسوف تظهر لك جميع البيانات والمعلومات عن النتيجة الخاصة بك.

كيف الاطلاع عن كشوفات نتائج السادس الإعدادي

أطلقت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا، وذلك من أجل إمكانية الإطلاع عن نتائج الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالعراق، وذلك من خلال قيام الطلاب بالدخول إلى الموقع، وبعدها يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، وبعدها يتم إدخال جميع المعلومات الخاصة به لكي يتمكن من استخراج كشوفات النتيجة في النهاية بكل سهولة، وبذلك يمكن للطالب أن يتعرف على نتائجه بشكل تفصيلي ودرجات المواد و التقديرات.