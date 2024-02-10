اضبط احدث تردد قناة طيور الجنة 2024 علي القمر الصناعي نايل سات

تُعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تبث محتوى ترفيهيًا تعليميا غنيا بالأناشيد والمسلسلات والبرامج التي تُعزز القيم الإيجابية لدى الأطفال. وتقدم القناة محتواها باللغة العربية الفصحى، مما يُساعد على تنمية مهارات اللغة لدى الصغار وشهد عام 2024 العديد من التحديثات على القناة وتأسست قناة طيور الجنة عام 2008 من قبل خالد مقداد وزوجته مروة صبري وبدأت القناة ببث محتوى تعليمي للأطفال باللغة العربية الفصحى وقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في العالم العربي.

قناة طيور الجنة 2024

قدم قناة طيور الجنة محتوى متنوعًا من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، ومن أشهر برامجها:أناشيد طيور الجنة ومسلسل حكايات مرجا وبرنامج بسمة وعصومي وبرنامج مدرسة النجوم وبرنامج فرحة الأعياد وتقدم القناة أيضًا محتوى خاصًا بالكبار، مثل برنامج “معًا نتعلم”.

تردد قناة طيور الجنة

تستخدم قناة طيور الجنة أحدث التقنيات في إنتاج محتواها، مثل تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتهدف هذه التقنيات إلى جعل محتوى القناة أكثر تفاعلية وجاذبية للأطفال كما ستخدم هذه التقنيات أيضًا في تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال خطط قناة طيور الجنة للتوسع في العالم وفتح مكاتب لها في مختلف الدول العربية وتهدف هذه الخطط إلى الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال في العالم العربي وتقديم محتوى هادف يُعزز القيم الإيجابية لديهم كما تسعى القناة أيضًا إلى التعاون مع قنوات تلفزيونية أخرى في العالم العربي لتقديم محتواها على نطاق أوسع.

نايل سات: 11274 – 27500 – أفقي – 3/4

عرب سات: 11310 – 27500 – عمودي – 3/4

هوت بيرد: 12642 – 27500 – أفقي – 3/4