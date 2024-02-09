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“وزارة التربية العراقية” توضح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في المراحل الثالث متوسط والسادس الابتدائي والاعدادي 2024 دور أول
يعد موضوع البحث حول معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق من قبل الطلاب وأولياء الأمور موضوعا هاما، علي الرغم من انتهاء الطلاب لأداء الامتحانات إلا أن النتيجة لم تظهر بعد وهذا ما يجعل الطلاب اكثر قلقا.
نتائج الثالث المتوسط في العراق
أوضحت وزارة التربية العراقية انه حتي الآن جاري الانتهاء من عمليات تصحيح المواد ورصد درجات الطلاب وعقب الانتهاء من تصحيح المواد سوف يتم إعلان النتيجة علي الفور، أضافت أنه يجب علي جميع الطلاب أن يلتزموا وان يكون علي علم تام بأن هذا التأخير في مصلحة الطالب لكي يأخذ كل طالب حقة دون ظلم أي طالب علي الإطلاق، علما بانة من خلال هذه السطور سنوضح كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول
- في البداية: يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني.
- ثانيا: يرجي النقر علي أيقونة قسم النتائج.
- ثالثا: ثم قم بتحديد الصف الذي تريد البحث عنه.
- رابعا: ينبغي علي الطالب إدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني، المحافظة.
- خامسا: قم بالنقر علي زر الاستعلام.
- أخيرا: علي الفور سوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب الذي تريد البحث عنه.