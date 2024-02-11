“نتائجنا pdf الرسمي” ترقب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 الدور الأول جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن نتائج الثالث المتوسط في العراق، وجاء ذلك عقب انتهاء الطلاب من الامتحانات في جميع المراحل الدراسية والتي انتهت خلال شهر يناير الماضي، وهذا ما جعل الطلاب والطالبات يقومون بالبحث من أجل معرفة نتائجهم وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط في العراق

قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله القيام بالبحث عن نتائج الثالث متوسط في العراق، وذلك بعدما بدأت عمليات تصحيح الامتحانات في 31 من شهر يناير 2024، والآن يقضي الطلاب والطالبات فترة العطلة الربيعية قبل بدء الدراسة للترم الثاني، وينتظر جميع الطلاب معرفة نتائجهم والتي أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عنها عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ويمكنكم الإستعلام عنها من خلال الخطوات التالية :

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي .

بعد ذلك يجب النقر على زر الإستعلام عن النتيجة يتبعه تحديد المحافظة الراغب في الاستعلام عنها.

سوف تظهر لك خانتين أمامك اكتب فيها رقم الجلوس واسم الطالب.

بعدها قم بالضغط على أيقونة بحث.

وبعدها يمكنك تحميل كافة النتائج بصيغة الـ pdf على الجهاز الخاص بك فور صدور النتيجة.

مواد الثالث متوسط

يدرس طلاب الصف الثالث متوسط 2024 العديد من المواد الدراسية والتي تتمثل في القرآن الكريم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات والتربية الرياضية البدنية والدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية ولغتي الخالدة والرسم والتربية الفنية.