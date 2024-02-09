“لعشاق مسلسل قيامة عثمان” .. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 واستمتع بمشاهدة المسلسل حصري

في الفترة الأخيرة، أبدى العديد من مشاهدين المسلسلات التركية اهتمامًا متزايدًا بمتابعة مسلسل “قيامة عثمان”، وكانت التساؤلات تدور حول القنوات الناقلة له ومواعيد عرضه باللغة العربية، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول هذا المسلسل، حيث من المقرر أن يتم عرضه مترجمًا إلى اللغة العربية، على قناة الفجر الجزائرية، وستكون مواعيد العرض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، لذا سوف نستعرض أهم الترددات التي يمكنك تحميل القناة وتثبيتها على التلفزيون الخاص يك.

تردد قناة فجر الجزائرية 2024

لمتابعة قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال باستخدام الترددات التالية:

تردد: 12034.

استقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

وفيما يتعلق بتردد القناة على عرب سات.

تردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفزيون

لتحميل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: