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“لعشاق مسلسل قيامة عثمان” .. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 واستمتع بمشاهدة المسلسل حصري
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على الأقمار الصناعية 2024
في الفترة الأخيرة، أبدى العديد من مشاهدين المسلسلات التركية اهتمامًا متزايدًا بمتابعة مسلسل “قيامة عثمان”، وكانت التساؤلات تدور حول القنوات الناقلة له ومواعيد عرضه باللغة العربية، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول هذا المسلسل، حيث من المقرر أن يتم عرضه مترجمًا إلى اللغة العربية، على قناة الفجر الجزائرية، وستكون مواعيد العرض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، لذا سوف نستعرض أهم الترددات التي يمكنك تحميل القناة وتثبيتها على التلفزيون الخاص يك.
تردد قناة فجر الجزائرية 2024
لمتابعة قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال باستخدام الترددات التالية:
- تردد: 12034.
- استقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
وفيما يتعلق بتردد القناة على عرب سات.
- تردد: 11034.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 5000.
- تصحيح الخطأ: 5/6.
كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفزيون
لتحميل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “menu” على جهاز التحكم الخاص بك للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر قائمة الإعدادات من الريموت الخاص بك.
- اختر القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه، سواء كان “نايل سات” أو “عرب سات”.
- أدخل جميع البيانات الخاصة بتردد قناة الفجر الجزائرية، مثل التردد، واستقطاب، ومعدل الترميز.
- اضغط على زر “بحث” ثم احفظ الإعدادات.
- بعد تلك الخطوات، سيقوم الجهاز بالبحث عن القناة وسيتم حفظها على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- بعد ذلك، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة ومتابعة مسلسل قيامة عثمان أو صلاح الدين الأيوبي.