نزل تردد قناة سبيستون الجديد 2024 Space Toon شاهد أفلام الكرتون والبرامج بأعلى جودة
تعتبر قناة سبيستون من أبرز القنوات الفضائية التي تقوم على إذاعة العديد من المحتوى الطفولي المميز لجميع الأطفال من مختلف الدول العربية، حتى أن القناة كذلك تقوم بإذاعة البرامج والأفلام الكرتونية التي ينجذب إليها ملايين المتابعين والمشاهدين، حتى أنها تنقل كذلك مسلسلات الأنمي اليابانية المدبلجة والمترجمة للعديد من اللغات، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة سبيستون 2024 النايل سات
يمكن معرفة التردد الجديد لقناة سبيستون على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة سبيستون هو النايل سات.
- بينما التردد الجديد للقناة يكون 11785.
- استقطاب قناة سبيستون فهو عمودي.
- معامل الترميز يكون 27500.
القمر الصناعي لقناة سبيستون عرب سات
كما يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة سبيستون على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي هو العرب سات.
- التردد الجديد للقناة هو 12341.
- استقطاب قناة سبيستون يكون أفقي.
- معامل الترميز للقناة هو 27500.
خطوات تنزيل قناة سبيستون على العرب سات والنايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من أجل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة سبيستون على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يجب التحكم بالريموت.
- ومن ثم يتم الدخول إلى إعدادات القناة.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- إدخال التردد الجديد للقناة.
- ليتم تحديد القمر الصناعي للقناة.
- الضغط على زر “بحث”.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.